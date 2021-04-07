Sonuna kadar devam

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapanmalardan dolayı 13 aydır işsiz olan turizm emekçilerinin önceki gün başlattığı ‘açlık çadırı’ eylemi dün de devam etti.

Başbakanlık önünde önceki gün kurulan çadırda nöbetleşe eylem yapan sektör çalışanları, turizmle ilgili bir adım atılıncaya kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını belirtti.

Eylem yerine kurulan çadır önüne “Çocuğum aç, söz turizmin, Kira ödeyemiyorum, biz de emekçiyiz, nefes alamıyoruz” yazılı dövizler yerleştiren sektör çalışanları, maddi destek değil, sektörün sağlıklı koşullarda açılmasını ve işlerine dönmek istediklerini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 10:45