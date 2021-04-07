Tüm dünyaya anlatılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletinden ve egemenliğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Açıklamaya göre, Tatar, Esen Ömürlü başkanlığındaki Emekli Astsubaylar Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC halkı arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara gerekli tepkinin konulacağını belirten Tatar, Özgürlük ve Bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik açıklamaları da kınadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücadele içinde davanın devam ettiğini söyleyerek, artık federasyon görüşmelerinin geride kaldığını kaydetti.

“Karşı taraf sizi egemen eşit görmezse, böyle bir eşitlik mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta kalıcı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir anlaşmanın Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfayla ve yeni bir anlayışla mümkün olabileceğini ve ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile çözümün olabileceğini yapılan temaslarda tüm dünyaya anlattıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı olduktan sonra yabancı yetkililerle görüşmeler yaptım. Muhataplarımız bizi dikkatle dinliyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir iradenin ortaya çıktığına ve esas olanın halkın desteğini almak olduğuna işaret eden Tatar, “Çocuklarımızın geleceği bizim egemen olmamıza bağlıdır” dedi.

Tatar, İngilizlerin Kıbrıs’tan ayrılırken egemenliği iki ayrı halka verdiğini hatırlatarak, “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte verilen mücadelede güçlendiğimizi belirten Tatar, yıllardır savunulan politikada Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

Ömürlü: Yegane teminatımız Türkiye

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının yegane teminatının Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu ifade etti.

Ömürlü, ya siyasi eşit egemen iki komşu devletin iş birliği ya da tanınma talebiyle KKTC devletinin egemen Kıbrıs Türk halkıyla yoluna devam etmesi gerektiğini, tüm bunların da Cenevre’de gerçekleşecek toplantıda dile getirilmesini istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı'na kutlama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatar, önemli bir kurumsal hafızaya sahip Anadolu Ajansı’nın teknolojik ve altyapı bağlamında kendisini sürekli yenilemesi ve Türk halkı ile dünyaya çağdaş bir yapıyla haber ulaştırmasının önemli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.