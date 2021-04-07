Kapanma çözüm değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında, artan vaka sayıları nedeniyle endişesini belirterek, asıl önemli olanın vakaların sayısından ziyade niteliği olduğunu söyledi. Özersay, yeni bir kapanmanın çözüm olmadığını ama acilen tedbirler, denetimler ve test miktarının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Özersay, “Artan sayı her zaman bir şeyin göstergesi değil belki ama her bir pozitif vakanın kaynağını, kimden bulaştığını biliyor durumda mıyız? Asıl önemli soru budur. Hükümette olduğumuz dönemde çıkan tüm pozitif vakaların kaynağını biliyorduk, şu anki durum nedir?” diye sordu.

HP Genel Başkanı Özersay, “Kıbrıs Rum tarafı haftalarca kapandı ama açıldıktan sonra güneyde pozitif vakalar artmaya devam ediyor. Kapanma otomatik olarak hastalığın gerilemesine ya da bulaşın tamamen önlenmesi anlamına gelmiyor. Bu nedenle yeni bir kapanma çözüm değildir ama acilen tedbirler de, denetimler de ve tabii ki test miktarı da daha da artırılmalıdır” ifadesini kullandı.

Hükümette yer aldıkları dönemdeki kriz yönetimi tecrübelerine dayanarak, şu anda bir an önce vakaların niteliğine bakılması gerektiğini aktaran Özersay, yerel vakaların kaynağının bilinmemesinin işin kontrolden çıktığına işaret olabileceğine dikkat çekti.

“Yapıcı bir muhalefet anlayışı…”

İlk günden itibaren, “her ne kadar mevcut hükümetin kuruluşunu gayrimeşru bulsalar da yapıcı bir muhalefet yapmayı seçtiklerini” söyleyen Özersay, memleketin ve halkın menfaatine olan nedir diye sorarak hareket ettiklerini anlattı.

“Hükümetin sağlıkla ilgili kararları doğru almasını sağlamalıyız ki, ailemizi, sevdiklerimizi, vatandaşlarımızı kaybetmeyelim” diyen Özersay, bu nedenle “Vakalar arttı hükümete yüklen” gibi bir anlayışa sahip olmadıklarını belirtti.

Otellere hibe desteği verilmeli

Sürekli eleştiri üzerine bir anlayışları olmadığını dile getiren Kudret Özersay, daha önceki hükümet tecrübeleri doğrultusunda döviz kriziyle ilgili hükümetin yapması gerekenleri madde madde anlattıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

Kiralarda ve temel gıda maddelerinin alımında döviz kurunun sabitlenmesi ve fiyatlara yansıması bağlamında ne tedbirler aldığımızın listesini mevcut hükümete hatırlattık. Aynısı olmak zorunda değil ama en azından bir şey yapmalarını söyledik. Ancak hükümetten ses çıkmadı.

Askerlik ertelemesi, süresi, gençlerin bedelli haklarını yitirmemesi konusunda somut öneri yaptık ve hükümet bir adım attı. Biz de teşekkür ettik. Daha önce hükümette olduğumuz dönemde Nisan 2020 – Haziran 2020 arasında mazbata, icra ve taksitlerle ilgili 3 ay erteleme kararı aldık. Yasa gücünde kararname geçirdik. Bu kararnamenin bir örneğini meclise götürerek hükümete bir çağrı yaptık. ‘Geçmişte çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadık, insanlar bunu atlatabilsin diye biz bunu yapmıştık’ dedik, ses yok ve bir adım atılmadı.

Türkiye’yle yapılan Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması’nda sıkıntılı gördüğümüz noktaları söyledik. Turizmle ilgili bir adım atılacağını söylediler. Seyahat acenteleri, butik oteller bu adımdan yararlanacak mı? Hayır. Bu insanlar SGK primlerini yatıramıyorlar. Bu insanlar çalışmıyor ama SGK’ları ve vergileri işlemeye devam ediyor. Biz aldığımız kararla, Türkiye’nin desteğiyle 128 küçük otelin her birine 75 bin TL hibe, 141 seyahat acentesinin her birine 30 bin TL destek vermiştik. Türkiye’yle yapılan anlaşmada turizme salgın bağlamında 30 milyon TL ayrıldı. 14-15 milyon TL’yi biz nasıl ki küçük otellere ve seyahat acentelerine kullandık siz de bunu gecikmeden yapın dedik.

Küçük otellere, rehberlere, seyahat acentelerine ve restoranlara hibe desteği verileceğinin söylendiğini ancak tarih verilmediğini belirten Özersay, tarih verilememesinin sıkıntı yarattığını söyledi.

Özersay, işten çıkarmaların başlayacağı, işsizlik sorunu yaşanacağı uyarısında bulundu.