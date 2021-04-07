Evde karantina dönemi başlıyor

Kapalı devre turizmle birlikte “Elektronik Bileklikle Evde Karantina” uygulaması da önümüzdeki hafta başlıyor. Hazırlıklar kapsamında Covid-19 karantina takip sistemi protokolü dün imzalandı.

İmza töreninde konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mevcut karantina yönteminin ekonomik bağlamda sürdürülemez olduğunu vurguladı. Bu konuda sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Oğuz, bu bağlamda uzun bir süredir gerek Maliye Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “sağlık açısından riskleri ne kadar azami ve asgariye indiririz” ile ilgili teknik çalışmalarının sonuç verdiğini kaydetti.

Oğuz, nihayetinde “elektronik bileklikle evde karantina” uygulamasının başlaması için imza törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Maliye Bakanı Oğuz, uygulamanın sağlık acısından kontrolünü Sağlık Bakanlığı’nın yapacağını, Maliye Bakanlığı’nın ise mali açıdan gerekli desteği vereceğini belirtti.

Üstel: Beklentimiz, imzaladıkları taahhütlere uymaları

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, uzun bir süredir ülkenin gündeminde olan “elektronik bileklikle ev karantinası” uygulamasının önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçeceğini söyledi. Ev karantinasının ülkeye büyük bir rahatlama getireceğine inanç belirten Üstel, ancak ev karantinasına girecek olanların da imzaladıkları taahhütlere uymaları gerektiğini kaydederek şunları dile getirdi:

Ev karantinasına gireceklerden beklentimiz, imzaladıkları taahhütler çerçevesinde, taahhütlere uymalarıdır. Bu taahhütlere uydukları takdirde ülke daha iyi bir noktaya gelecek diye düşünüyoruz. İnancım ülkemiz için daha iyi olacağı ve özellikle turizm mevsiminin başladığı bu günlerde ülkemiz ekonomisinin çarklarının daha hızlı bir şekilde dönmesine büyük bir

ivme kazandıracağı yönündedir. Şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.

Küçüközdemir: Umudumuz bu projenin dünyaya da örnek olması

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise konuşmasına, uyg0ulamanın hayat bulması için emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek başladı. “Biz Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje ile ilgili uzun bir hazırlık dönemi geçirdik” diyen Küçüközdemir, hükümet kanadının ise titiz, detaylı ve yeterli çalışmalarından sonra projenin son haline geldiğini kaydetti.

Konuşmalarının ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından “elektronik bileklik” için hazırlanan protokol imzalandı.