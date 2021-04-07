Kuzeyde 65, Güneyde 559 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 65, Güney Kıbrıs’ta ise 559 yeni vaka saptandı, 2 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 tespitine yönelik test sayısının 8 bin 949 olduğunu, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını, 48 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, bir kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 55 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 22 kişinin Lefkoşa, 23 kişinin Gazimağusa, 10 kişinin ise Girne Bölgesi'nden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-2, Sulariçi- 7 , Arapahmet- 3, Marmara- 1, Demirhan-1,Taşkınköy-1,Yenişehir-1,Haspolat-3, Gönyeli-1,K.Kaymaklı-1 Göçmenköy-1

Girne: Zeytinlik-1,Kaşgar- 3, Girne Boğaz- 1,Arapköy-1, Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-1, Dikmen-2

Gazimağusa Merkez -6, Tuzla-1, Sakarya-3,Maraş-5 , Çanakkale- 2, Baykal-1, Antalyalılar Bölgesi-1, Kaliland-1, Kaleiçi-2 ,Akdoğan-1.

İki pazarcı pozitif

Bu arada Yenierenköy Belediyesi, bölgede Pazartesi günü kurulan pazarda, karı-koca olarak ayakkabı satışı yapan esnaftan birinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, temaslı olan vatandaşların ve esnafın evlerinden çıkmaması ve izole olmaları istendi.

Güneyde 559 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde Coronavirüs nedeniyle 2 can kaybı meydana geldi, 559 yeni vaka saptandı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün hayatını kaybeden gelen 2 kişi ile toplam can kayıpları 264'e ulaştı. Yapılan toplam 49 bin 383 testin 559'unun pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 48 bin 837'ye yükseldi. Dün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 205, durumu ciddi olanların sayısı da 46 olarak açıklandı.