Cumhuriyetimize ithaf edildi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Lapta İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla, dört deniz kaplumbağasının yuvalarına uğurladı. Salım etkinliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kuruluşunun 41’inci yılına ithaf edildi.

Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen etkinlikte Naim Canseç, Şalvar Kaptan, Mustafa Karabetça ve Ertunç Birinci tarafından kurtarılarak Merkez’e ulaştırılan Canseç, Atilla Akyıldırım, Bora Ayaz ve Dilek isimli dört deniz kaplumbağası, Lapta İlkokulu 5. Sınıf öğrencileri tarafından doğal yaşam alanlarına uğurlandı. Gelecek nesillere doğayı koruma bilincini aşılamayı hedefleyen Merkez’in anlamlı etkinliğine, Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri, Balıkçılar Levent Çiftçi ve Şalvar Kaptan ile hayvan severler de katıldı.

Geleceğin savunucusu olan çocuklarımız ile birlikte Cumhuriyetimizin 41. yılına özel olarak, dört kaplumbağayı doğal yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Çocukların ilgisi ve heyecanı bizi çok etkiledi. Bir kez daha görüyoruz ki toplum bilincini oluşturma yönünde doğru yoldayız. Lapta İlkokulu 5. Sınıf öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz salım etkinliği vesilesi ile 15 Kasım KKTC Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

