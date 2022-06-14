Tam 6 yıl gizlendi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki bir evden para ve ziynet eşyası çalan Pakistan uyruklu Zaman UI Hassan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülkeye 6 yıl önce ön izin ile gelen ancak sonrasında hiçbir işlem yaptırmayan zanlının 2 bin 215 gün kaçak yaşam sürdüğü belirlendi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, hırsızlık olayının 30 Mayıs 2022 tarihinde, 07.30-16.30 saatleri arasında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının bölgede bulunan bir evin alüminyum kapısının penceresini kırıp içeri girdiğini belirtti. Polis, zanlının, ev içerisinde bulunan 200 Euro değerinde bir çift yuvarlak altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro çaldığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının

4 Haziran tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını dile getirdi.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Zanlının gönüllü bir ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini ifade eden polis, toplam 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 17 Mayıs 2016 tarihinden itibaren KKTC'de 2 bin 215 gün izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

2 ay bekleyecek

Polis, zanlının Pakistan vatandaşı olduğunu, KKTC'de yasal bir statüsü bulunmadığını söyleyerek, 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı ileride ‘ev açma, ikametgâhtan sirkat ve kasti hasar’ suçlarından yargılanacak.