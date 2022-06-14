Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Deprem Operasyonu’nda piyasaya değeri 2 buçuk milyon TL olan

3 buçuk kilo uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Nijeryalı 19 yaşındaki Okafar Esther Ifeoma ile 21 yaşındaki Amanda Ukwu dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucunun kaynağının araştırıldığı belirtildi.

Girne bölgesinde birçok kişiye uyuşturucu sattıkları belirlenen zanlıların müşterilerinin de arandığı açıklandı.

Polisin, zanlıların evinde bulduğu uyuşturucu satışından temin edilen paralarla ilgili 2 adet hesap defterinin de incelendiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yapan polis Çavuşu Ahmet Bayram 09 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen zanlıların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bayram, iki zanlının gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Amanda’ya ait araçta da arama yapıldığını, Louis Vuitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Bayram, akabinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını, 21 numaralı dairede kanunsuz bir şey bulunmadığını, sadece bir ev anahtarı tespit edildiğini ifade etti. Bayram, zanlı Amanda’nın bulunan anahtarın karşı daireye ait olduğunu söylediğini aktardı.

Hesap defteri inceleniyor

Bayram, 25 numaralı dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 3 bin 520 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas, eldiven ele geçirildiğini söyledi. Bayram, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti. Polis, hesap defterinin de incelendiğini söyledi.

Bayram, ele geçirilen uyuşturucunun analizde gönderildiğini, kayıp emareler olabileceğini, uyuşturucu paketlerinde parmak izi incelemesi yapılacağını söyledi. Bayram, ayrıca zanlılardan uyuşturucu satın alan şahısların tespitine yönelik de araştırma yapıldığını ifade etti.

Bayram, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.