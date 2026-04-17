‘Daha adil olur’

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu tarafından ülkede kaçak durumda bulunan yabancılar için af çıkarılmasını değerlendiren vatandaşlar, uygulama hakkında farklı görüşler ortaya koyarken, bir konuda hemfikir oldu. Vatandaşlar, sürekli af çıkarılmasının kaçak yaşamla mücadele çözüm olmadığını belirtti. Vatandaşlar, kaçak kişiler değil onları kayıtsız çalıştıran iş yerlerine ceza verilmesinin daha adil olacağı konusunda ortak görüş belirtti.

Ne dediler…?

Sümer Derici

“Bakanlar Kurulu ülkede kaçak yaşayanlar için af çıkardı ama bu ülkede çok fazla yabancı var o nedenle daha da çoğalmamıza gerek yok. Ülkede kaçak işçi çalıştıranlara da cezalar verilmeli. Kaçak çalıştırdıkları yabancılar nedeniyle vatandaşların iş imkanı azalıyor. Bu nedenle kaçak işçi çalıştıranlara büyük cezalar verilmelidir.”

Osman Sakallı

“Af konusu ilk defa değil zaman içerisinde yapılıyor ve ülkedeki kaçaklar da nasıl olsa affedilecek düşüncesi ile istediği gibi hareket ediyor. Aflara gerek kalmayacak başka bir çözüm üretilebilir. Ülkeye girişler sıkı denetim altına alınırsa bu konulara gerek kalmayacaktır. Diğer yandan kaçak çalışana değil kaçak çalıştırana büyük cezalar verilmesi gerekiyor. Üç- beş kuruş para için gelen zavallı işçileri cezalandırmak yerine onları kaçak çalıştıranlara cezalar verilmesi daha adil olacaktır.”

Mehmet Ali Göçer

“Ülkede kaçak olarak bulunanlar tespit edildiği zaman deport ediliyorlar. Kaçaklar için af çıkarıldı ve bu aftan yararlanmayıp kaçak kalmayı tercih edenler tespit edilerek sınır dışı edilmelidir. İşverenler de ucuz işçi çalıştırmayı tercih ettiği için büyük cezalar verilmelidir. Gerek para cezası gerekse belli bir süre iş yeri faaliyetlerini durdurma gibi cezalar verilmelidir. Devlet de iş yerlerini çok sıkı denetlemesi lazım ve kaçak konumdaki bu kaçaklar tespit edilip sınır dışı edilmelidir.”

Atiye Keskinel

“Ülkede kaçak yaşayanları kontrol altına almak için af çıkardılar ancak ben bu affın çıkarılmasından yana değilim. Ülkede kaçak yaşayanların tespit edilerek sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Bu insanları çalıştıranlara da büyük para cezaları verilmelidir ki ülkede kaçak yaşamın önüne geçilsin.”

Cengiz İlman

“Bakanlar Kurulu kaçaklar için af çıkardı ve bu noktada kaçağa düşenler kayıtlarını yaptırmalıdır ancak bu gemi artık bu kadar insanı kaldırmıyor o nedenle eleyerek kayıtlar yapılmalıdır. Af konusunu ben çok doğru bulmuyorum. İşverenler de bu gariban insanları ucuza çalıştırmayı tercih ediyor. Ağlamaya alıştılar ve bu bencilliği bu doyumsuzluğu bir kenara bırakmaları lazım. Kaçak işçi çalıştıran işletmelerin ya para cezasına çarptırılması ya da belli bir süre faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor.”

Erdinç Dinçer

“Ülkede kaçak yaşayanların yeniden kayıt altına alınması için af çıkarıldı. Kaçak olanlar kayıtlarını yapmalıdır. Kayıt yapmayı tercih etmeyenler denetimlerle tespit edilip derhal sınır dışı edilmelidir. Kaçak işçi çalıştıran işletmelere ağır para cezaları verilmelidir.”

Hamit Emmi

“Türkiye’den gelenler de bizim insanımızdır ve bir şekilde kaçağa düşenler bunu iyi değerlendirmelidir. Affı kaçıranlar için de hemen deport değil de daha yumuşak bir şekilde onların da kayıtları yapılmalıdır. Kaçak işçi çalıştıran işletmelere de ayrı bir görüşme yaparak yine daha düzgün yasalar ve yumuşak yasalarla orta yolu bularak kimseyi sıkıntıya sokmadan bu insanlara kolaylıklar sağlanmalıdır.”

Hasan Kasap

“Bakanlar Kurulu ülkede kaçak yaşayanlar için af çıkardı ancak bu aftan yararlanmayıp kayıtlarını yaptırmayanları tespit edip geri göndermeleri gerekiyor. Zaten bu ülke artık bu kadar insanı kaldırmaz. Kaçak işçi çalıştıran işletmelere de ağır, caydırıcı cezalar getirilmelidir.”