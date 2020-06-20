Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı’da önceki akşam Hüseyin Çimen’e ait araç park halindeyken kurşunlandı. Yapılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştirenin emekli polis çavuşu Oktay Cihanlı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Cinahlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Cihanlı ile Çimen’in olaydan birkaç saat önce birlikte içki içtikleri ancak daha sonra tartıştıkları belirtildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının18 Haziran 2020 tarihinde, Serdarlı’da bir restoranın park yerinde bulunan Hüseyin Çimen’e ait araca 2 eş ateş ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştirenin Oktay Cihanlı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Polis, olay yerinde 2 boş mermi kovanı, zanlının evinde ise bir adet içerisinde 6 mermi bulunan tabanca ile 26 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı ile Çimen’in saldırıdan birkaç saat önce birlikte eğlenip içki içtiklerini, daha sonra aralarında tartışma yaşandığını anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Zanlı: Tahkikat bitmiştir

Mahkemede söz alan zanlı, emekli polis çavuşu olduğunu ve 25 yıl tahkikat yaptığını bildirerek, polisin gerekli ifadeleri aldığını dolayısı ile soruşturmanın tamamlandığını iddia ederek, serbest bırakılmasını talep etti. Huzurundaki tahkikatı değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.