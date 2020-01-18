Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa açıklarında demirli olan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan Tanzanya Bandıralı MT Rawan isimli gemi sürüklenerek karaya oturdu. Şiddetli rüzgâr ve dalgaların etkisiyle Gülseren bölgesinde karaya oturan gemiye hava şartları nedeniyle müdahale edilemedi.
Gazimağusa Liman Başkanlığı, geminin arızadan dolayı 2019 yılı Mart ayından beri Gazimağusa açıklarında demirli olduğu bilgisini verdi. Bölgedeki olumsuz hava şartları devam ederken, Polis Basın Subaylığı ise gemiye henüz müdahale edilemediğini ve herhangi bir tehlike arz etmediğini bildirdi.
Dalgalar sürükledi
Gazimağusa Limanı açıklarında bekleyen Tanzanya bandıralı yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturdu
Hüseyin ÇİÇEK
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