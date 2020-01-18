Dalgalar sürükledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa açıklarında demirli olan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan Tanzanya Bandıralı MT Rawan isimli gemi sürüklenerek karaya oturdu. Şiddetli rüzgâr ve dalgaların etkisiyle Gülseren bölgesinde karaya oturan gemiye hava şartları nedeniyle müdahale edilemedi.

Gazimağusa Liman Başkanlığı, geminin arızadan dolayı 2019 yılı Mart ayından beri Gazimağusa açıklarında demirli olduğu bilgisini verdi. Bölgedeki olumsuz hava şartları devam ederken, Polis Basın Subaylığı ise gemiye henüz müdahale edilemediğini ve herhangi bir tehlike arz etmediğini bildirdi.