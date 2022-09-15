Danisa çok korktu

Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyreden 19 yaşındaki sürücü büyük bir tehlike atlattı. Sürücü Danisa Riaz Boğaz kavşağı yakınlarında önce çelik bariyerlere çarptı, ardından aracının alev almasıyla büyük bir şok yaşadı. Aracı alev alan sürücü Danisa Riaz araçtan çıkarak, polisi ararken yoldan geçen diğer sürücüler yardımına koştu. Araçta çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat saat 16.00 sıralarında Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HH 193 plakalı araç, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Danisa Riaz, Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Sürücünün aracı çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmazken, çarpma sonrası alev alan araç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü.