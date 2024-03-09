Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

İstatistiki verilere göre; 2023 yılında kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinde geçen yıla göre yüzde 8 arttı. Darp ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 5,4 ile “şiddet kullanma tehdidi”izledi.

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ülkedeki bazı kadın istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

İstatistik Kurumu’un PGM, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinden kadına yönelik şiddetle ilgili derlemiş olduğu verilere göre, ülkede kadınların en çok maruz kaldığı şiddet türü, önceki yıllarda da olduğu gibi “darp” oldu.

2023 yılında kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinde geçen yıla göre yüzde 8 artışla yüzde 49,2 ile darp ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 5,4 ile “şiddet kullanma tehdidi”, yüzde 5,3 ile “telefonda tahrik edici arama/mesaj” ve “elektronik hesap yasasına aykırı hareket etme” takip ediyor.

2023 yılında kadına karşı işlenen toplam 906 suç kayıtlara geçerken, bu suçların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde verildi:

“’Cinsel tecavüz’ yüzde 40 ile en çok Girne’de, ‘telefonda tahrik edici arama/mesaj’ yüzde 40 ile en çok Mağusa’da, ‘darp’ yüzde 36, ‘rahatsızlık’ yüzde 56 ve ‘şiddet kullanma tehdidi’ yüzde 53 ile en çok Lefkoşa’da, ‘elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” yüzde 31 ile Mağusa ve Girne’de.”

3 bin 418 tutukludan 248’i kadın

Verilere bakıldığında; cinsiyet ve suç ilişkisi göz önüne alındığında ise bütün toplumlarda olduğu gibi KKTC’de de kadınların suç işleme oranlarının erkeklerden düşük olduğu açıkça görülüyor.

2022 yılında cezaevine sevk edilen mahkum ve tutukluların sadece yüzde 6,8’i kadınlardan oluşuyor. Bunun yanında, 2018’de 161 olan kadın mahkum sayısı 2022 yılında 248’e yükseldi.

İş yaşamında daha az yer alıyorlar

Öte yandan İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; KKTC’de kadın nüfusunun yüzde 74’ü 15-64 yaş grubunu içeren çalışma çağında yer alıyor. Bunun yanında, istihdam oranı erkeklerde yüzde 58,9 iken, kadınlarda 36,1 olarak tespit edildi.

Ülkede işsizlik oranları ise erkeklerde yüzde 4,8, kadınlarda yüzde 5,8 olarak hesaplandı.

Veriler, kadınların istihdama erkeklere oranla da az katıldığına, iş aradıkları halde iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandıklarına işaret ediyor. Kadınlar ülkedeki üst kademe yöneticiliği pozisyonlarının ise sadece yüzde 35’ini doldurabiliyor.

