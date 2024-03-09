Yazık oldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Tansu Keskinel, işyerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde suçunu kabul ettiği; parayla kız arkadaşına cep telefonu ile kıyafet aldığını söylediği aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 22 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde şirket adına tahsil ettiği 33 bin TL ve 200 Euro’yu şirketin kasasına yatırmayarak, çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 7 Mart 2024 tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını ve suçunu kabul edip, çaldığı paralarla kız arkadaşına cep telefonu ile kıyafet aldığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

