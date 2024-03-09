Tutuksuz yargılanacak Teminatla serbest kaldı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Güzelyurt Tapu Dairesi çalışanı Erkan Kırallar dün yeniden Güzelyurt kaza mahkemesine çıkarıldı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Erkan Kırallar, “iltimas karşılığında ödül almak” la suçlanıyor.

Mesele kapsamında tutuklu bulunan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı Kemal Dürüst'ten tapudaki işlemleri hızlandırması için 300 dolar ödül aldığı gerekçesi ile tutuklanan Kırallar hakkındaki olguları Mali Şube'de görevli polis memuru aktardı. Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst'ün zanlı Kırallar'a tapudaki işlemleri hızlandırmak amacıyla 300 dolar ödül verdiğini ve bu yönde muhasebe ödeme fişi tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edeceği kısmının tamamlandığını ve uygun bir teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışı çıkışının yasaklanması, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, 30 bin TL nakit teminat ve KKTC vatandaşı iki kişinin 400'er bin lira kefalet senedi imzalaması kaydıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

