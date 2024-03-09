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Tutuksuz yargılanacak Teminatla serbest kaldı

Sahte Diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Tapu Dairesi çalışanı Erkan Kırallar teminatla serbest kaldı

Tutuksuz yargılanacak Teminatla serbest kaldı
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Ömer KADİROĞLU
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Güzelyurt Tapu Dairesi çalışanı Erkan Kırallar dün yeniden Güzelyurt kaza mahkemesine çıkarıldı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Erkan Kırallar, “iltimas karşılığında ödül almak” la suçlanıyor.  
Mesele kapsamında tutuklu bulunan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı Kemal Dürüst'ten tapudaki işlemleri hızlandırması için 300 dolar ödül aldığı gerekçesi ile tutuklanan Kırallar hakkındaki olguları Mali Şube'de görevli polis memuru aktardı. Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst'ün zanlı Kırallar'a tapudaki işlemleri hızlandırmak amacıyla 300 dolar ödül verdiğini ve bu yönde muhasebe ödeme fişi tespit ettiklerini mahkemeye aktardı. 
Polis, zanlının soruşturmaya etki edeceği kısmının tamamlandığını ve uygun bir teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti. 
Mahkeme, zanlının yurt dışı çıkışının yasaklanması, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, 30 bin TL nakit teminat ve KKTC vatandaşı iki kişinin 400'er bin lira kefalet senedi imzalaması kaydıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

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YORUMLAR
Ck
Ck - 7 saat Önce

Tapuda çalışmaya devam mı edecek ????? Hem rüşvet alıp hem görevine devam mı edecek bu adam??????????

Utanın
Utanın - 3 saat Önce

Bunu nasıl ceza yap yardim et sonra teminat disarda

Ali
Ali - 19 dakika Önce

Yanlışınız var hiç şoktu değilim. Daha da bu ülkede ne kadar daha yolsuzluklar var diye düşünüyorum

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