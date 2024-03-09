Döşemeler tutuştu

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır hizmet veren Işıl Reklam adlı iş yerinde çıkan yangınla ilgili tutuklanan üç çalışandan ikisi serbest bırakılırken, Ashley Mustangaye dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada daha önce yangının uzatma kablolarının aşırı ısınması sonucu çıktığının açıklandığı ancak yapılan detaylı inceleme sonucu kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların döşemeleri tutuşturduğu belirtildi.

Kaynak makinesini kullanan şahsın ise Ashley Mustangaye olduğu açıklandı.

Mahkeme, zanlıyı yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakırken, iş yeri hakkında güvenlik kurallarına uyup uymadığıyla ilgili soruşturma başlatılmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, yangının 6 Mart 2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında çıktığını anımsattı. Polis, ilk etapta yangının ulama yapılan kablonun ısınması sonucu çıktığının düşünüldüğünü ancak soğutma çalışmalarının ardından yapılan detaylı inceleme sonucu Ashley Mustangaye’nin kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında herhangi bir şikayet olmamasını dikkate alarak, sadece yurt dışı çıkış yasağı şartı koyarken, iş yeri hakkında Çalışma Bakanlığı nezdinden iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı hususunda soruşturma yapılmasına ve sonucun 15 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.