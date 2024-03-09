İbretlik ceza

Lefkoşa’da faaliyet gösteren temizlik ve gıda ürünleri satan bir firmada tahsilatçı olarak çalıştığı dönemde 87 bin 941 TL parayı çaldığı gerekçesiyle yargılanan Bulut Alev hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, Bulut Alev’in 9 Kasım 2022- 6 Aralık 2022 tarihleri arasında iş yeri adına tahsil ettiği ve 18 faturanın karşılığı olan 87 bin 941 TL parayı çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın işlediği müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapislik cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç, konu suçların işçi ile işveren arasındaki güveni sarsan suçlardan olduğuna değinip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.