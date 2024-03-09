Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve bir çok bölgede bina açma ve sirkat suçları işlemekle suçlanan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yapan zanlı Yasin Usta ile suç ortağı olduğu iddia edilen Hacı Murat Bozdoğan, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hamza Tarman, zanlı Yasin Usta’nın, 2 Mart tarihinde, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan bir pertol istasyonundan, 850 TL para ve 147 paket sigara çaldığını anımsattı. Polis, zanlının 18 Şubat’ta, Gelir ve Vergi Dairesi’ne de girdiğinin kameralar tarafından tespit edildiğini, ayrıca İskele’de bir şahsın, içerisinde 67 bin Euro para ve ehliytetinin bulunduğu çantayı da çaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Derinleştirilen soruşturma neticesinde Hacı Murat Bozdoğan’ın, Yasin Usta’yı KKTC’ye yasadışı geldiği gün Girne’den aldığının ve evinde misafir ettiğinin belirlendiğini anımsatn polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda, 2 Aralık’ta, bir petrol istasyonundan çalınan sigaralardan 33 paketinin de bulunarak emare alındığını hatırlattı. Polis, ayrıca zanlı Yasin Usta’nın, şu anda bina açma ve sirkat suçlarından methaldar olduğu tüm güzergahlara zanlı Hacı Murat Bozdoğan tarafından götürüldüğünü ve suçların orgazine şekilde işlendiğini tespit edildiğini de açıkladı.

Soruşturmanın ülke çapında sürdüğüne dikkat çeken polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.