Ülke şokta

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) meydana gelen “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’ya dayandı. Avcı dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Avcı, polise ifade verdiği esnada fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önce acil serviste muayene edilen Avcı’nın daha sonra servise kaldırıldığı ve burada bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde YÖDAK eski yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Hasgüler’in de Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle ilgili soruşturma kapsamında ‘rüşvet iddiasıyla’ tutuklandığı iddia edildi.

Avcı ile Hasgüler’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Tatar görevden alınmasını istedi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turgay Avcı’nın YÖDAK Başkanlığından alınması için Yüksek Adliye Kurulu'na başvurduğunu açıkladı.

Bir süredir kamuoyunda “Cumhurbaşkanı YÖDAK Başkanı’nı neden görevden almıyor” yönünde serzenişler olduğunu belirten Tatar, Yükseköğretim Yasası uyarınca Avcı’nın görevden alınmasının Yüksek Adliye Kurulunun değerlendirmesi sonrasında mümkün olabileceğini kaydetti.

Tatar, “Bizim birini korumak gibi bir niyetimiz, asla olamaz… KKTC bir hukuk devletidir ve bağımsız yargıya güvenimiz tamdır” dedi

Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile ilgili birtakım iddiaların da gündeme geldiğini anımsattı.

Tatar, dün müsteşarı ve hukukçusuyla yaptığı değerlendirme sonrasında hazırlanan yazıyı Yüksek Adliye Kuruluna iletilmek üzere imzaladığını söyleyerek, yargıya güveninin tam olduğunu yineledi.



Özersay yakın takibe aldı

Halkın Partisi genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma skandalıyla ilgili paylaşımları ve uyarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özersay dün Avcı’nın tutuklanması sonrasında yaptığı kısa paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu konuları takip edeceğiz, şakamız yoktur, polisimize güveniyoruz demiştik. Ucu nereye kadar giderse gitsin demiştik. Siz her ihtimale karşı kemerlerinizi çözmeyin! Yarın ola hayrola!”

