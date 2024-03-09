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Ülke şokta

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ‘sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan kısa bir süre sonra hastaneye kaldırıldı, ardından Mehmet Hasgüler de gözaltına alındı

Ülke şokta
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Ömer KADİROĞLU 
   Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) meydana gelen “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’ya dayandı. Avcı dün akşam saatlerinde tutuklandı. 
Avcı,  polise ifade verdiği esnada fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önce acil serviste muayene edilen Avcı’nın daha sonra servise kaldırıldığı ve burada bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde YÖDAK eski yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Hasgüler’in de Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle ilgili soruşturma kapsamında ‘rüşvet iddiasıyla’ tutuklandığı iddia edildi. 
Avcı ile Hasgüler’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Tatar görevden alınmasını istedi

   Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turgay Avcı’nın YÖDAK Başkanlığından alınması için Yüksek Adliye Kurulu'na başvurduğunu açıkladı.
   Bir süredir kamuoyunda “Cumhurbaşkanı YÖDAK Başkanı’nı neden görevden almıyor” yönünde serzenişler olduğunu belirten Tatar, Yükseköğretim Yasası uyarınca Avcı’nın görevden alınmasının Yüksek Adliye Kurulunun değerlendirmesi sonrasında mümkün olabileceğini kaydetti.
Tatar, “Bizim birini korumak gibi bir niyetimiz, asla olamaz… KKTC bir hukuk devletidir ve bağımsız yargıya güvenimiz tamdır” dedi
   Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile ilgili birtakım iddiaların da gündeme geldiğini anımsattı.
Tatar, dün müsteşarı ve hukukçusuyla yaptığı değerlendirme sonrasında hazırlanan yazıyı Yüksek Adliye Kuruluna iletilmek üzere imzaladığını söyleyerek, yargıya güveninin tam olduğunu yineledi.
 
Özersay yakın takibe aldı

   Halkın Partisi genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma skandalıyla ilgili paylaşımları ve uyarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özersay dün Avcı’nın tutuklanması sonrasında yaptığı kısa paylaşımda şunları kaydetti:
   “Bu konuları takip edeceğiz, şakamız yoktur, polisimize güveniyoruz demiştik. Ucu nereye kadar giderse gitsin demiştik. Siz her ihtimale karşı kemerlerinizi çözmeyin! Yarın ola hayrola!”
 

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YORUMLAR
Ck
Ck - 7 saat Önce

Milli eğitim bakanlığı ve kamu hizmeti komisyonu da denetlenmeli

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Daha geçenlerde KIBTEK siki kalktıklarını münhal ve sınavsız işe aldı. Kamuya bakın çoğunluk geçiciiii adı altında gaggaryaların .... çocuklari ile dolu. Ve onlar ayrıcalıklı. Diger hakkı ile kamuya giren az sayıdaki kamu görevlisi bunlarla calışmaktan azap duyar ve küskün. İnançsız. Memleket boktan. İyi ki tanınmadık. Yoksa dünya duyacaktı. En azından bu şekilde tanınmadık diye haver yapmazlar da ne kadar çirkef bir ülke olduğumuz duyulmaz

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

The KKTC

Utanın
Utanın - 3 saat Önce

Paraları cukkalarken sağlık sorunu yoktu bunlar hic utanmazlar

Doğru Söz
Doğru Söz - 16 dakika Önce

Ben hiç da şokta değilim. Bunlar KKTC ' nin normalleri. Benim şokun halâ daha bu ülkede bile bu pisliklerin üstüne gidecek insan kalmış olması. Hepsini tebrik ediyor şükranlarımı sunuyorum. Yalakalar şükranlarını çalabileceklerine saklasın.

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