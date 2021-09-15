Darp izi bulunmadı

Suna ERDEN

Flört aşamasında olduğu 23 yaşındaki genç kadına cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu iddia edilen Yoldaş Yılmaz tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Olay önceki gece Lefkoşa’da meydana geldi. Zanlının sözlü tartışma sırasında genç kadını bileklerinden sallayıp yere düşmesine neden olduğu belirtildi.

Zanlının yere düşen kadına sarıldığı ve başından öptüğü ancak şikayet üzerine cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından tutuklandığı ifade edildi.

Zanlıya cinsel saldırı suçlaması getiren davranışın genç kadının başını öpmesi, cinsel taciz suçlamasının ise sarılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlının 13 Eylül 2021 tarihinde saat 00.10 sıralarında konuşmak için Küçük Kaymaklı’da buluştuğu arkadaşı S.I. ile tartıştığını ifade etti.

Polis, çıkan sözlü tartışmada zanlının genç kadını bileklerinden tutup sallamak suretiyle darp ettiğini ifade etti.

Polis, bu esnada S.I.’nın dengesini kaybederek yere düştüğünü, zanlının çömelerek, genç kadına sarıldığını ve başından öptüğünü söyledi.

Polis, S.I.’nın zanlının sarılmasına ve öpmesine rızası olmadığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti. Polis, zanlının rızası dışında genç kadını öptüğü için cinsel saldırı, sarıldığı için de cinsel taciz suçu işlediğini açıkladı.

Polis, yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını, genç kadının vücudunda darp izi olmadığı için doktor kontrolünden geçirilmek istemediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ülkede çalışma izinli bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.