Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve kapanma saatine riayet etmeyen 2 iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.
Denetimler sürüyor
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Bu sokağa çıkma yasakaları artık kaldırılmalı. Salgına pek bir etkisi olmuyor sadece göstermelik olarak 'DEVLET SALGINA KARŞI ÖNLEM ALIYOR' diyebilmek için uygulanan saçma sapan bir uygulamadır. Esas önlemler gündüz insanlar kalabalık ortamlardayken uygulanır yoksa gece 1 de ben sokağa çıktım diye kimseye bulaştırma riskim yok. Sorun sokağa çıkma değildir , kapalı ortamlarda kalabalık olmasıdır.