Denetimler sürüyor

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve kapanma saatine riayet etmeyen 2 iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.