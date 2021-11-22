Dayanacak güç kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan Girne’deki mağaza sahipleri, şimdi de dövizdeki artışın olumsuz etkilerini yaşıyor. Diyalog’a konuşan esnaf, turist sayısının yok denecek kadar az olduğunu, bu şartlar altında yerlilere de mal satamadıklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için herkesin aşılanmasını ve pandemi kurallarına uyulmasını isteyen Girne esnafı, turist sayısının artırılmasından başka bir çarenin olmadığını belirterek, yetkililere “elinizi çabuk tutun, yoksa hepimiz iflas edeceğiz” diye seslendi.

Ne dediler…?

Halit Pakin

“Çarşıda bir hareketlilik başladı ancak artan döviz nedeniyle yapılan zamlardan ötürü hareketliliğin iş yerlerimize bir etkisi olmuyor. Marketlerdeki fiyatlar aldı başını gidiyor. Ben 25 yıllık esnafım böyle kötü gün görmedim. Öğrenciler ve turistler ülkemize gelmeye başladı ancak bize bir katkısı yoktur. Bundan birkaç ay sonra birçok esnaf dükkânını kapatmak zorunda kalacaktır. Bütün gün çalışıyoruz akşam hesaba oturduğumuzda görüyoruz ki bize sadece yorgunluk kalıyor. Hükümetten kimse esnafın halini sormuyor ve halkın sorunlarına çözüm üretmiyor. Ben gidişatı hiç de iyi görmüyorum.”

Hıdır Kurnaz

“Ülkeye turist ve öğrenciler gelmeye başladı ancak cebimize para girmiyor. Bir çuval unu 210 TL’ye alıyorduk şu an 400 TL, 1 teneke yağ olmuş 430 TL ve kimse müdahale etmiyor. Ben kazanamadığım için evime bir şey götüremiyorum. Tüccarlardan yalvararak malzeme alıyoruz. İlerisi için hiçbir umudumuz kalmadı. Ben Güzelyurt şubemi hala kapalı tutmak zorunda kalıyorum çünkü çarşılarda başlayan hareketlilik sayesinde elde ettiğim gelirle sadece yapılan zamları karşılayabiliyorum. Bu duruma bir çözüm üretilmesi gerekiyor.”



Mustafa Orhan“İki yıldır Girne’de esnafım. Dükkânımı açtım bir ay sonra Pandemi başladı ve dükkânımı kapattım. Çarşıda turist ve öğrencilerin gelmesi ile hareketlilik yaşandı ancak beklediğimiz gibi değildir. Herkes işini kurtarıp evine ekmek götürmeye çalışıyor ancak yapılan zamlarla bu pek mümkün olmuyor. Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Umarım yaz aylarına kadar biraz daha iyi bir sezon olacak.”Hüseyin Kulak“Türkiye’den, dünyadan turistler ve öğrencilerin gelmesi ile çarşıda bir hareketlilik söz konusudur ancak dövizdeki artış nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Dövizdeki artış bezlere endişe yaşatıyor. İlerisi için ülkemizde ne kadar umut kaldı bilemiyoruz. Ben bugün 5 liraya aldığım ürünü yarın 6 sonraki gün 7 TL’den alıyorum. Yetkililer hayatı kolaylaştırmak için çalışmalıdır. Korkuyla yaşıyoruz.”Şenol Barış“Turist ve öğrencilerin gelmesi ile çarşıda bir hareketlilik yaşanıyor ancak diğer yandan da piyasadaki ürünlerin fiyatları artması işlerimizdeki olumsuz etkilerini sürdürüyor. Afrikalı öğrenciler burada olmamış olsaydı Kıbrıs’ın işi zordu. Bu yaşanan sıkıntıların düzeleceği beklentimiz var ancak önümüzü göremiyoruz ve düzeleceğini pek ummuyoruz. Dövizin yükselmesi ile tüm esnaf sıkıntıya girdi. Bu noktada yetkililerin çalışmalar yaparak bu konuları düzenlemesi gerekiyor.”