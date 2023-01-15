Dayanışma bilinci gelişti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri, ELTE 310 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirmiş oldukları sosyal sorumluluk projelerini hocalarına sundu. Öğrencilerin; toplumsal duyarlılık, farkındalık, iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleyerek toplumsal bilinci uygulamalı olarak kazanmalarını hedefleyen ders, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazan Doğruer tarafından yürütüldü.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler farklı gruplarda kendilerinin geliştirdikleri projeleri gerçekleştirmek üzere ortak çalışmalar yürüttü. Aralarında görev dağılımı yapan öğrenciler, projeleriyle ilgili kişilerle görüşmeler yaparak projelerini planladı ve bunları başarıyla gerçekleştirdi. Öğrenciler, gerçekleştirmiş oldukları projelere dair sunumları yaparak deneyimlerini hocaları ve sınıf arkadaşları ile paylaştı. Öğrenciler sunumlarında proje duyurularını yapmak için hazırlamış oldukları posterlere, proje süresince çektikleri videolara ve fotoğraflara yer verdi.

10 Farklı Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirdiler

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri, ELTE 310 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 10 farklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi:

1. Sokak hayvanlarına yardım (DAÜ Kampusu ve Gazimağusa Barınağı’nda gerçekleştirildi)

2. SOS Çocuk Köyü’ne kırtasiye, kitap ve oyuncak bağışı

3. Yaşlılar Evi’ne kıyafet bağışı ve ziyaret

4. Kanserliler Derneği’ne bağışlanmak üzere kıyafet toplama

5. DAÜ’nün farklı yerlerine çiçek ekimi

6. Öğrencilerle birlikte kullanılmış kağıtlardan kağıt yapma çalışması

7. Özel Eğitim öğrencileriyle ebru ve el işi çalışmaları

8. Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklarla aktivite düzenleme

9. Laguna Bölgesi’nde çöp temizleme çalışmaları

10. Bir köy anaokuluna kitap bağışı ve onlarla geçirilen güzel bir gün