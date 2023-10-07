Demir copla saldırdı

Lefkoşa’da yaşanan olayda 38 yaşındaki Memiş Şengül, eşine kötü davrandıkları gerekçesiyle 50 santimlik demir copla akrabalarının evini bastı.

Zanlı, eşinin akrabası olan Ü.E.’nin (E-40) vücudunun çeşitli yerlerine demir copla vurarak, başında 5 santim kesi oluşmasına neden oldu.

Olayın ardından tutuklanan zanlı dün “yaralama, ciddi darp, mülke tecavüz ve tecavüz-i alet taşımak” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında eşine kötü davrandıkları gerekçesiyle Ü.E.’nin Lefkoşa’daki ikametgahına izinsiz olarak girip, mülküne tecavüz ettikten sonra, 50 santim uzunluğundaki demir cop ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, başında 5 santim kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, olayda kullanılan demir copun Ü.E.’nin evinde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.