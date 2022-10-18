Erhürman eşlik etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile birlikte Güzelyurt Sanayi Bölgesi ve Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bican, ziyaretlerinde, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçireceği projeleri yurttaşlarla paylaştı, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Bican’a ziyaretlerinde, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, bazı milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer eşlik etti.

Güzelyurt’taki sanayici ve esnafın sorunlarını dinleyen Bican, özellikle Güzelyurt Sanayi Bölgesi’nde yaşanan park yeri sorununun bir kangrene dönüştüğünün altını çizdi ve göreve geldikten sonra ilk gündeme alacakları konulardan birisinin bu olduğunu ifade etti.

Bölgede temizlik ve düzen çalışması yapılması gerektiğine de işaret eden Bican, esnafın müşterilere daha rahat hizmet verebilecek ortam yaratılması için çalışacaklarını vurguladı.

Yeni alanların yaratılabilmesi için vizyon geliştireceklerinin altını çizen Bican, Güzelyurt esnafıyla düzenli bir şekilde toplantılar yapacaklarını ve bu yolla sorunların anında tespit edilip çözüm bulacaklarını aktardı.