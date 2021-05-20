Denktaş’ın anıt mezarı'nı Askerler temizledi

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’un dün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın içler acısı durumunu yansıtan manşet haberi üzerine temizlik çalışması yapıldı.

KKTC yetkilileri, duruma sessiz kalsa da askerler, bakımsızlık nedeniyle utandıran görüntülere bürünen anıt mezar, çevresi ve müze kısmında temizlik yaptı.



Askerler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında otlar kesildi, çevreye duyarsız kişilerce atılan bira ve meşrubat şişeleri toplandı.Öte yandan anıt mezarın arka kısmında bulunan ve müze olarak kullanılmak üzere tasarlanan binayla ilgili henüz bir adım atılmadı.Mezarın yanı başında görevli polis ve güvenlik kameraları olmasına rağmen binanın çöplüğe dönüştürülmesi tepkilere neden olurken, güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

İçler acısı durum

Yazıklar olsun başlığıyla manşetten verilen haberde Cumhuriyet Parkı’nın içler acısı durumu ele alınmış, etrafta atılan çok sayıda prezervatif, alkollü ve alkolsüz içecek kutularının fotoğrafları yayımlanmıştı. Ayrıca Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarının yanında yapılan ve müze olması planlanan binanın durumu da gözler önüne serilmişti.