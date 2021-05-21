Bu zihniyetle müzakere zor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan'ın en önemli gazeteleri arasında yer alan “Magyar Nemzet”'in Dış Haberler Şefi Yardımcısı Dávid László’ya mülakat verdi.

Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Kıbrıslı Rumlara “devlet” Kıbrıslı Türklere de “o devlette bir azınlık” olarak davrandığı sürece ortak zemin bulma şansının olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının daha fazla zaman kaybetmek istemediğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin ortak zemin olmadığını tespit ettiğini ancak birkaç ay içinde tekrar görüşme yapılabileceğini belirten Ertuğruloğlu, “Bu gerçekleşse bile biz masaya eşit taraflar olarak oturana kadar müzakere olmayacak” dedi.

Ertuğruloğlu, görüşmelerin, son 50 yıldır başarısızlığının defaten ispatlanmış zeminde başlamasının anlamsızlığına işaret ederek, “Daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Müzakerelerden önce, uluslararası toplumun dikkatini, taraflara eşit muamele etme gerekliliğine çektik. Bu, iki devletin müzakere edeceği anlamına gelir, bir tarafta devlet diğer tarafta toplum değil” ifadelerini kullandı.

AB’ye nasıl güvenelim?



Bir soruya karşılık “AB’ye güvenmemiz için bana bir neden söyleyin” diye konuşan Ertuğruloğlu, şu ana kadar Avrupa Birliği’nin tarafsızlığını kanıtlayamadığını belirtti.Ertuğruloğlu, “Kıbrıslı Rumlar nasıl AB’ye üye olabilirler? Üyelikleri Kopenhag kriterlerini ihlal etmiyor mu? Adanın bölündüğünü ve sorunun çözülmediğini unuttular mı? Sırf genişlemeyle Almanya'yı memnun etmek ve Yunanistan'ın veto tehdidinden kaçınmak için kendi kriterlerini ihlal ediyorlarsa onlara nasıl güvenebiliriz?” diye sordu.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin kendi üyelerine karşı hareket etmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle sorunu çözmek için yardımcı olmalarının da söz konusu olmadığını belirtti.Ertuğruloğlu, “Kötü bir niyetleri olmasa neden Türk askerlerinden korkuyorlar? Türk askeri ayrılırsa Kıbrıs da Girit olur. Girit'i ziyaret edin, adanın tamamında hiçbir Türk bulamayacaksınız. Hepsi kaçtı ve aynı şey burada da olacaktı. Türkiye işgalci bir güç değil, daha fazla toprağa ihtiyacı yok, zaten yeterince büyük bir ülke” diye vurgu yaptı.“Sadece Türkiye’ye güveniyoruz” diyen Ertuğruloğlu, “Ancak onlar bizim güvenliğimizi garanti altına alabilirler. Bizi ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını zaten kanıtladılar. Avrupa Birliği'ni istemiyoruz, Bosna'da yaşananları gördük. Türk kuvvetlerinin varlığı tartışılmazdır” dedi.