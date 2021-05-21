Belediyeye tepki yağdı

İskele’ye bağlı Mehmetçik köyünde başıboş köpekler, bölge sakinlerinden Mehmet Şener’in kümesine girerek, gelişme aşamasındaki 47 tavuğu parçaladı.

Yaşanan durum üzerine Mehmet Şener, belediyenin kapısını çalarak şikayetçi oldu.

Mehmetçik Belediyesi, kümeste tespit ettiği iki köpekten birini veteriner aracılığıyla uyuturken, diğer köpeği ise yavrularıyla birlikte çöplüğe bıraktı.

Olayın sosyal medyada yer alması üzerine bazı kesimler tepki gösterirken, bazıları da başıboş köpeklerin kümes ve mandıra hayvanlarına zarar verdiğini belirtti ve önlem alınmasını istedi.

tv2020’ye konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise Karpaz bölgesinde başıboş köpeklerin büyük sorun yarattığını ifade etti. Sarıçizmeli, kümese giren köpeklerden bir tanesinin veteriner hekimin görüşü ışığında uyutulduğunu, diğerinin ise yavruları olduğu için bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Osman Zorlu: Köpek vahşeti

Mehmetçik köyünde başıboş köpekler krize yol açtı. Mehmet Şener’in kümesine girerek, gelişme aşamasındaki 47 tavuğu parçalayan köpeklerden biri uyutuldu, diğeri ise yavrularıyla birlikte çöplük bölgesine bırakıldı.

Bölge sakinlerinden Osman Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köpek vahşeti yaşandığını belirtti. Zorlu paylaşımında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz 27 Nisan’da Mehmetçik’te iki adet başıboş köpeğin yavruladığını ve bunların ileride vatandaşın malına zarar verebileceğini yazmıştım. 18 Mayıs’ta bölge sakini Mehmet Şener’in kümesine giren köpekler 47 tane yeni büyümeye başlayan tavuğu parçalayarak öldürdü. Zamanında uyarımı görmemezlikten gelenler işte sonuç. Kim karşılayacak bu vatandaşımızın zararını.

Fevzi Çakmak: Yazıklar olsun

Yine bölge sakinlerinden Çakmak da sahipsiz köpeklerin sokaklarda gezdiğini ifade etti. Çakmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

Çevreciler sahipsiz köpekler sokaklarda geziyor… Mehmetçik’te adamın kümesine giriyorlar ve tavuklarını parçalıyorlar. Köpekler o kadar çok yemekten şiştikleri için kümesten çıkamadılar. Köpekler sahipsiz ve aç oldukları için kümese saldırdılar. Çevreciler köpekleri ıslah edeceğine, bahçesi uygun olduğu için tavuk besleyenleri suçlu duruma getirdi… Yazıklar olsun. Belediye ‘sorumluluğu benden aldılar’ diyor. Vay halimize…

Belediye Başkanı eleştiri yağmuruna tutuldu



Bazı vatandaşlar ise tepkisini sert cümlelerle aktardı ve belediye başkanı Sarıçizmeli’ye ağır eleştirilerde bulundu.Eleştiri yağmuruna tutulan Başkan Sarıçimezli, olayı anlattı, barınakla ilgili taleplere yanıt verdi. Sarıçizmeli, köpeklerin Mehmet Şener’in kümesine ikinci kez girdiklerini belirterek, şöyle devam etti:Mehmet beyin kümesine ikinci kez girildi; 18 Mayıs’ta 50’ye yakın tavuğu parçalandı. Biz de belediye çalışanı iki arkadaşla oraya gittik. Köpekler kümesteydi, aldık veterinere götürdük.Veteriner hekim erkek olanı uyutma kararı aldı. Köpek saldırgan olduğu için iple tutmak zorunda kaldı. Daha sonra uyutulan köpek, çöplüğe bırakıldı. Ekipman olmadığı için gömülmedi… Diğer köpek de yavrularıyla birlikte çöplüğe bırakıldı.Sarıçizmeli, kendisine yöneltilen ağır eleştiriler ve üslubu aşan söylemler üzerine de “Ülkemizdeki tartışma kültürü çok düşüş seviyelere indi. Tartışma kültürümüzü saygı çerçevesinde sürdürmeyi, konuşmayı maalesef bitirdik” dedi.

Sarıçizmeli: Sorun büyük

Başkan Sarıçizmeli, Karpaz bölgesinde başıboş köpek sorununun büyük boyutlarda olduğunu ifade etti. Sarıçizmeli, Başıboş köpekler sadece kümeslere değil mandıralara da giriyor. Daha önce birçok üreticinin büyük ve küçükbaş hayvanları telef oldu” dedi.

Başkan Sarıçizmeli, başıboş köpeklerin ıslahı için ciddi bir kaynak gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Karpaz bölgesinde başıboş hayvanlar çoktur. Ancak barınaklar köpeklerin refahı için uygun değildir. Başka çözümler bulunmalıdır. Bizim çapımızdaki belediyenin ciddi bir finansman ayırması mümkün değildir. Sivil toplum ve bölge belediyeleriyle bir araya gelip bir çözüm üretilebilir.

Sadece Mehmetçik’i ilgilendiren konu olmamalıdır. Bu köpekler dağda ovada bayırda gruplar halinde yaşıyorlar, geceleri kümes ve mandıralara saldırıyorlar.

Vahşileşmişlerdir. Esas suç köpekleri terk edenlerdir. Tutulmaları son derece zordur.

Sarıçizmeli, sivil toplum örgütlerine de seslenerek, “Köpeklerin yaşam hakkı var ancak diğer taraftan mağdur olan üreticiler vardır. Bu nedenle başıboş hayvanlarla ilgili etkili bir çözüm bulunmalıdır” şeklinde konuştu.