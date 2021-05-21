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Sahiller temizlendi

Girne, Gazimağusa ve Lefke bölgesinde ‘Elindeki çöpü yere atma’ etkinliği gerçekleştirildi

Sahiller temizlendi
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Çevre Koruma Dairesi, Girne, Gazimağusa ve Lefke bölgesinde sahil temizliği yaptı. Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çevre Koruma Dairesi “Elindeki çöpü yere atma” sloganıyla başlattığı çevre temizliği kapsamında, Girne birimi personeli Alagadi Plajı; Gazimağusa birimi personeli, Temiz Ada Grubu ve DAÜ Green Grubu ile birlikte Gülseren bölgesindeki sahil ve ormanlık alanda; Lefke ve Güzelyurt birimi ise Lefke Belediyesi, Orman Dairesi ve Lefke Doğa Derneği ile birlikte Cengizköy sahilinde çöp topladı. Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla temizlik etkinlikleri düzenliyor.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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