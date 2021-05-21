‘Ortak çıkarlar’ korunacak

Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim ve Savunma Bakanı, Silahlı Kuvvetler Bşkomutanı General Mohamed Zaki, ortak askeri işbirliğini daha da teşvik etmek ve ortak çıkarları korumak amacıyla Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir araya geldi.

Dördüncü Üçlü Savunma Bakanları toplantısından sonra ortak bir açıklama yapan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları, egemenlik haklarını ihlal eden faaliyetleri kınarken, Doğu Akdeniz’de refah, istikrar ve barışın teşvikini, savunma ve askeri işbirliğini daha da artırmak için ortak kararlılıklarını ifade etti.

Savunma Bakanları, üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin, bilgi değişimi, değerlendirmeler ve deneyimlerin alışverişini teşvik ettiğine, ortak tatbikatlar ve eğitim programlarına katılımla verimli yollarla orantılı fırsat ve kapasiteleri koordine ettiğine dikkat çekti. Üç ülkenin sık sık Hava, Deniz ve Özel Güçlerin katılımıyla ortak askeri tatbikatlar yapacağı kaydedildi.

Bakanlar ayrıca, Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında Üçlü Ortaklık çerçevesi içerisinde yapılmakta olan tatbikatlara diğer ülkelerin olası katılımını da görüştü.



Ortak açıklamada, bakanların herhangi bir ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını ihlal eden faaliyetlerini kınadıkları, tüm ülkelerin, sivillere karşı askeri güç kullanmamaları, diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmemeleri, diğer ülkelerin egemenliğine, BM Deniz Hukuku Anlaşması’na ve diğer ilgili anlaşmalara saygı göstermeleri dahil uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması’na saygı göstermelerinin gerekli olduğunu vurguladıkları belirtildi.Bakanlar, terörizmle, yasadışı silah ticareti, yolsuzluk ve yasadışı göçle mücadele için uluslararaı çabaların daha da güçlendirilmesine yönelik taahhütlerini de tekrarladı.Savunma Bakanları ortak açıklamalarında, “Yukardakiler ışığında, bölgede yeni güvenlik sıkıntıları ve tehditlerin ortak tehdit değerlendirmesi, üç ülkenin ortak çıkarlarını korumanın da aralarında bulunduğu bir yakın işbirliği aciliyeti ve üç ülkenin savunmada işbirliğini güçlendirmeleri etkili olmalıdır” dedi.Bakanlar gelecek Üçlü Savunma Bakanları toplantısının 2022’de Mısır’da yapılmasına karar verdi.