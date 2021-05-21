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Önemli bir gün

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Törenine Fuat Oktay da katılıyor

Önemli bir gün
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün KKTC’ye geleceği açıklandı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Oktay, 21-22 Mayıs'ta KKTC’yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Oktay'a, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

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Oktay'ın, KKTC'de tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Törenine katılacağı kaydedildi.
Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.
Oktay daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edecek. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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