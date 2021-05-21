Duyarlılık örneği

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’i kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bakanlık yaptığı tüm dönemlerde dernek için vermiş olduğu desteğe teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kocaismail, ülkede yıllardır kansere karşı mücadele ettiklerini, kanser hastalığına karşı farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kansere karşı bilincin toplum içinde yayılmasının önemine işaret eden Kocaismail, erken tanı ve teşhisin hayat kurtardığını ifade etti.



Bakan Nazım Çavuşoğlu da, Kocaismail’e teşekkür ederek, derneğe her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.Derneğin hasta ve hasta ailelerine verdiği desteğin önemine işaret ederek, derneğin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade eden Çavuşoğlu, kanser hastalığına karşı derneğin farkındalık, duyarlılık ve erken tanı ile ilgili çalışmalarının ve düzenlenen kampanyaların, halkın bilinçlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Çavuşoğlu’ndan Süt Günü mesajı

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’deki süt üretiminde, bir yıldır süren pandemi nedeniyle birtakım sorunlar yaşandığını, okulların kapalı olması, turizmin yapılamaması gibi pazarlamada ortaya çıkan sıkıntılardan dolayı, süt tüketiminin azaldığını, hayvan üreticilerinin elinde fazla süt kaldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle yayımladığı ve tüm süt üreticilerinin gününü kutladığı mesajında üreticilerde kalan fazla sütün dökülmemesi için ellerini taşın altına koyduklarını, üreticilerle bazı imalatçıların büyük fedakârlıkları sayesinde, onların zararına verdiği hellimi satın alarak, başta Sosyal Hizmetler olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşa dağıtım yapmaya başladıklarını ifade etti.