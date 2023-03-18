Deport edilecek

Facebook’ta yer alan Mobilezone 247 isimli satış ve pazarlama sayfasından gördüğü elektrikli bisikleti sipariş eden şahsı dolandırdığı iddia edilen Simon Gebremariam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mobilezone 247 isimli siteden alışveriş yapan B.Y.’nin elektrik bisiklet için 7 bin TL ödediği ancak ürünü teslim alamadığı belirtildi. B.Y.’nin para yatırdığı hesabın Simon Gebremariam’a ait olduğu ancak internet sitesinin Güney Kıbrıs’ta Senga Joseph’nın yönettiği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 6 Mart 2023 tarihinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Mobilezone 247 isimli sayfada, kendisini sitede çalışan gibi gösteren Senga Joseph isimli kullanıcının satılığa çıkarılan bisikleti Girne sakini B.Y.’ye pazarladığını söyledi. Polis, Senga Joseph’nın elektrikli bisikleti satın almaya çalışan B.Y.’den 8 bin TL para talep ettiğini belirtti.

Polis memuru, B.Y.’nin, Senga Joseph’nın talimatı üzerine 8 bin TL’yi Simon Gebremichael isimli şahsın Türkiye İş Bankasındaki hesabına havale ettiğini açıkladı. Polis, parayı ödeyen B.Y.’nin bisikleti teslim almadığını ve durumu polise bildirdiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine 13 Mart 2023 tarihinde meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan Simon Gebremariam isimli şahsın Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada 530 gündür KKTC’de kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.