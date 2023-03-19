‘Dünyayı yenenlerin yenildiği yer’

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği’nde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanıı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş dernek üniversite temsilcileriyle askeri erkân katıldı.

Çelenklerin Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Üsteğmen Muhammed Reha Keleş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağı Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na teslim ettikten sonra konuşma yaptı.

Tatar’ın konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler sunuldu.

Keleş: Önemli bir kilometre taşı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Üsteğmen Muhammed Reha Keleş, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, milletin kahraman evlatlarının emsalsiz kahramanlıklarıyla kazanılan Çanakkale Zaferi’nin milli mücadelelerine ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Keleş, “Şanlı tarihimizde tüm ihtişamıyla yer alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi, neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi

Öte yandan 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, askeri yetkililer, bazı siyasi parti, muharip dernek ve kurum temsilcileri katıldı.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması ile başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Güzelyurt’ta da tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.

Törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00'da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törende KTBK 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen İrfan Doğukan ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji Öğretmeni Gülçin Erduran günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparak, azim ve cesaretin sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Zaferinin tarihsel süreci anlattı.

Tören Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerinin şiir okumasıyla sona erdi.

Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anılıyor

Gaziveren ile Çamlıköy Direnişleri ve direnişlerde şehit düşenler bugün düzenlenecek törenlerle anılıyor.

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 59’uncu yıl dönümü çerçevesinde ilk olarak Gaziveren Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da tören yapılacak.

Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önündeki tören ise saat 10.00’da başlayacak.

Ayrıca bugün öğlen namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde aziz şehitlerin ruhuna mevlit de okutulacak.

Kimler mesaj yayınladı?

Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal birer mesaj yayınladı.