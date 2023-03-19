Çadır görüntüsü zarar veriyor

Esengül AYKAÇ

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış turizmcilerinden, Salamis Bay Conti Genel Koordinatörü Mehmet Kral, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında Kıbrıs’ın da deprem kuşağında olduğuna ilişkin haberlerin sürekli gündemde tutulması nedeniyle 2023 rezervasyonlarında yüzde 50 dolayında iptallerin yaşandığını söyledi.

Bazı okullarda eğitimin çadırlara kaydırılmasına da değinen Kral “tarihi bölgeleri gezmeye giden turistler çadırları görünce korkuya kapılıyor ve ülkeden gitmek istiyor” dedi.

Diyalog’a konuşan Kral şöyle konuştu:

“2023 yılı rezervasyonlarında azalma oldu. Gerek kış döneminde gerekse yaz döneminde etki eden bir azalmadır bu. Rezervasyonların iptalinde yüzde 50 civarında gerileme olduğu bir gerçektir. Bizim esas pazarımız yüzde 60 oranında Türkiye olurken, yüzde 40 oranı ise Avrupa’ydı. Şu anda her ikisinde de azalma var.”

Yeni yıla artışlarla başlanmıştı

“2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında 2022 yılına göre artışlarla başlamıştık” diyen Kral şöyle devam etti:

“Yeni yıla yolcu sayısında yüzde 72 artış sağlayarak başladık. Gelen turist sayısında aynı şekilde yüzde 66 doluluklarda ise yüzde 55 şeklinde seyrediyordu. 2023 yılından çok ümitliydik. Çünkü 2022 yılında 2019 yılını yakalayamadık. 2019 yılında doluluk oranları yüzde 51 civarındayken 2022 yılında yüzde 40 olarak gerçekleşti. 2023 yılından çok ümitliydim. Gerekli tedbirleri alırsak yine ümitliyim. 2023 yılında da doluluk oranlarını aşmayı hedefliyorduk.”

Üç önemli faktör

Turizmi etkileyen üç faktör olduğunu söyleyen Kral, şunları kaydetti:

“Birincisi savaş, ikincisi salgın hastalık, üçüncüsü de doğal afettir. Salgın hastalıklarla birlikte birçok sektör etkilendi. Salgın hastalık bizler için büyük bir felaketin yaşanmasına neden oldu. Dolayısıyla KKTC gibi ülkelerin ekonomisini turizme bağlamış bir ülke için çok kötü bir şeydir. Tüm bunlara karşın süratle deprem psikolojisinden çıkmamız ve kurtulmamız gerekmektedir.”

Çadırlar turistleri korkutuyor

Çadırda eğitime eleştiri getiren ve ortaya çıkan görüntünün turizm ülkesine yakışmadığını belirten Kral şunları söyledi:

“Kültürel mirasların, tarihi mirasların göbeğinde çadırla eğitim kurduk. Ülkeye gelen turistler bu yerleri görüyor. Nedir bunlar dediğinde asker diyemeyiz. Öğrenciler çadırda eğitim görüyor. Neden? Deprem tehlikesi var. Böyle bir şey olmaz. 3 gün içerisinde bütün öğrenciler riskli bölgelerden her bölgede olan üniversitelerimize yerleştirilebilir. Eğitimde zamanlama ayarlayarak yapılabilirdi. Bu çok büyük bir şeyi keşfetme durumu değildir. Tüm bunları yapmadık. Sanki felaketi gösterir gibi etrafa çadırlar konuldu. Doğru bir şey değil. Bu durumdan süratle geri dönmemiz lazım.”

Ekonominin kurtarıcısı turizmdir

“İthalatımız bir buçuk milyar doların üzerinde ihracatımız ise 100 milyon civarında olduğu için arada çok ciddi bir açık var” diyen Kral sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ticaret açığını kapatan turizm ve eğitim turizmidir. Yıllık turizmden, otelcilik ve konaklama sektöründen gelirimiz yaklaşık 900 milyon dolar civarında. Üniversitelerde 1.5 milyar dolar. Ticaret açığını kapatıyor. KKTC’de turizmden başka kurtarıcı sektör yoktur. Turizmciler bunu biliyor hükümetler bunun görmemezlikten görüyor. Turizme gerekli ağırlığı ve teşvikleri başta devletin vermesi gerekiyor.”