Beyaz önlükler giyildi

Geleceğin doktorları olmaya aday Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın katıldığı törende mesleğe ilk adımlarını atarak, beyaz önlüklerini giydiler.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleşen törende KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, akademisyen ve öğrenciler hazır bulundu.

Töreninde konuşan Altuğra, beyaz önlüğün hekimlik mesleği için dürüstlüğün, mesleki etiğe sahip olmanın, din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının sembolü olduğunu belirtti.

Nadiri açılışta yaptığı konuşmada, UKÜ Tıp Fakültesi’nin Tıp eğitimi alanında dünyanın en saygın eğitim kurumlarını listeleyen “Dünya Tıp Fakülteleri Rehberi”nde yer aldığına dikkat çekerek, “Üniversitemizde aldığınız eğitim sizleri gelecekteki kariyerinize en iyi şekilde hazırlayacaktır” ifadesini kullandı. Tıp öğrencilerine her mesleğin zorlukları bulunduğunu ancak sağlık alanındaki sorumlulukların daha yüksek olduğunu anımsatan Nadiri, “Sağlık alanında insan yaşamına doğrudan etki ettiğiniz için taşıdığınız sorumluluk ayrı bir öneme sahiptir” bilgisini paylaştı.

Açılış konuşmaları sonrasında, geleceğin hekimlerinin önlüklerini giyme seramonisine geçildi. Tören, günün anlam ve önemine dair toplu fotoğrafın çekilmesi ile son buldu

