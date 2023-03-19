Bakanlık önünde toplanacaklar

Almanya’nın, terör örgütü PKK üyesi olduğu için hakkında tutuklama emri çıkardığı Kenan Ayas’ın (48) yakalandığı ve Almanya’ya iade işlemlerinin başlatıldığı haberi üzerine “Theofilos Kürdistan Kültür Merkezi” harekete geçti.

Larnaka Kaza Mahkemesi yargıcı, Ayas’ın “Kürdistanlı” olduğundan, avukatları ise Almanya’nın Ayas’ı adil yargılamayıp Türkiye’ye iade edeceğinden söz etti.

Fileleftheros’un haberine göre 15 Mart Çarşamba günü Larnaka Havaalanı’nda yakalanan Kenan Ayas (48), Rum yönetimi tarafından siyasi göçmen olarak tanınıyor ve on yıldır Güney Kıbrıs’ta yaşıyor.

Çıkarıldığı ve hakkında 4 gün tutukluluk emri veren Larnaka Kaza Mahkemesi, durumunun incelenebilmesi için hakkındaki Türkçe ve Almanca tutuklama emirlerinin tercüme edilmesine ve hakkındaki nihai kararın 21 Mart Salı günü (saat 09.00’da) verilmesine hükmetti.

Ayas’ın 13 yıl Türkiye’de hapis cezası çektiğini ve adının, terör örgütüne üyelikten arananlar listesinde bulunduğuna işaret edilen habere göre, Alman makamlarının tutuklama emrinde Kenan Ayas’ın PKK’nın Almanya’daki yerel temsilciliğinin başkanı ve örgüt adına ödenek almak için etkinlikler düzenlediği belirtiliyor.

Alman makamlarının terör örgütü üyesi olması dışında Ayas’ın iade talebine gerekçe olarak net kayda değer bir sebep göstermediğini öne süren gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi Yargıcı Mihalis Papathanasiu’nun, Ayas’ın kökeni için “Kürdistanlı” ifadesini kullandığına dikkat çekti, bu ifadenin hakkında Türkiye ve diğer yerlerde yasaklı bir ifade olduğunu vurguladı.

Habere göre Ayas’ın avukatı Efstathios Efstathiu, müvekkilinin serbest bırakılmasını ve prosedürün ilerleyebilmesi için bütün belgelerin “ana diline tercüme edilmesini” talep etti. Efstathiu, Larnaka Kaza Mahkemesi iadesine hükmederse, Alman makamlarının tutukluyu adil yargılayacağının garantisi olmadığını, onu ekspres prosedürlerle Türkiye’ye iade edeceğini de söyledi.

Ayas’ın tutuklanduğu haberi üzerine Güney’deki “Kürt örgütlerinin” harekete geçtiği, “‘Theofilos’ Kürdistan Kültür Merkezi”nin, Ayas’ın kimliğine ve PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması talebine yer verdiği bir açıklama yayımlayarak Ayas’ın serbest bırakılmasını istedi.

Gazete, “Kürt mücadeleci” sıfatıyla andığı PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın durumunun Kenan Ayas’ın durumu ile aynı olduğunu savundu, Güney’de yaşayan “Kürt toplumunun” yarın Adalet Bakanlığı önünde Kenan Ayas için büyük bir miting düzenlemeye hazırlandığını yazdı.

Çerkez Korkmaz (60) isimli PKK’lı hakkında da Almanya’nın, terör örgütü üyeliğinden tutuklama ve iade talebi olduğundan 21 Mart 2019’da Larnaka Havaalanı’nda yakalandığını hatırlatan gazeteye göre Korkmaz, 7 Haziran 2019’da teminatla serbest bırakılana kadar Güney Kıbrıs'taki Merkezî Cezaevi’nde tutuldu.

Gazete, Korkmaz’ın 12 Temmuz 2019’da çıkarıldığı Larnaka Kaza Mahkemesi, Almanya’nın iade talebini reddettiğini anımsattığı haberini “Şimdi Limasol’da yaşıyor “Kürt özgürlüğü için kesintisiz mücadele ediyor” ifadesiyle sonlandırdı.