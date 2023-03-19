11 yıl sonra ilk temas

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüştü.

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde hangi konu başlıklarının ele alındığına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde geliştirilmesi gereken birçok konu olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Askeri ilişkilerin ilerletilmesi mesajı

Diğer taraftan bölgesel konularda da istişareleri yeniden başlatmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişareleri canlandırmayı arzuladıklarını vurguladı.

Askeri alanda da ikili ilişkileri canlandırmak istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır’ı Türkiye’de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Şukri: İki ülkenin de çıkarına

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de, Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracaklarını belirterek, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." dedi.

Türkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.

Türk yatırımcıların Mısır'daki yatırımlarını, ticari ve sanayi faaliyetlerini önemsediklerini söyleyen Şukri, "Ayrıca Mısır'ın ülkeye yatırımcı çekmesi için projeleri bulunuyor. Bu da Türk iş insanlarını gelecek dönemde çekecektir." diye konuştu.