Listede 6 konsey var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni dönemde Cumhurbaşkanblığı'nın itibarının halkla birlikte yeniden inşa edileceğini söyledi. Erhürman, Cumhurbaşkanlığında “Birlikte Yönetim Birimi” kurulacağını açıkladı.

Erhürman, Yeniboğaziçi’nde bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Ziyarette Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri ve Belediye Başkanı Katip Demir hazır bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığında “Birlikte Yönetim Birimi” kurulacağını duyurdu. Erhürman, “Birimin amacı, Cumhurbaşkanlığı çalışmalarının toplumsal eşgüdüm içinde yürütülmesi, sorunların birlikte tespiti ve çözümlerin birlikte üretilmesini sağlamaktır” dedi.



Erhürman, Birlikte Yönetim Birimi’nde yer alacak birimleri de açıkladı.

- Siyasi Partiler Konseyi

- Muhtarlar Konseyi

- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Konseyi

-Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleri Konseyi

-Genç Konseyi

-Kadın Konseyi

Adil, şeffaf, dürüst, liyakatli, denetlenen, hantal olmayan, insanların günlük yaşamını zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir kamu yönetimi için çalışacağı sözünü veren Erhürman, Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs Türk halkının evi olacağını ve kamu yönetiminde adil, şeffaf, liyakatli ve denetlenen bir sistem için çalışacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceklerini belirten Erhürman, diplomasinin yalnızca devlet yetkilileriyle sınırlı olmayacağını, sanatçı, sporcu, iş insanı ve bilim insanlarının da sürece dahil olacağını vurguladı.

Erhürman, kavga ve küsme yerine diyalog ve iş birliğiyle halkın haklarının alınacağını belirtti.

Kardeş ülke Türkiye…

Erhürman Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken ve Aygün köylerini de ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve birçok milletvekili eşlik etti.

Kıbrıs Türk halkının seçtiği cumhurbaşkanının her dönemde garantör ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve yoğun diyalog içinde olduğunu ve birlikte çalıştığını vurgulayan Erhürman, şunları da söyledi:

“Elbette yine öyle olacaktır. Burada müşterek değerler, eşitlik ve güvenlik, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleridir. Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş tüm insanlarıyla birlikte üretir, dosyalarını oluşturur, bu dosyalara hâkim olur, Türkiye ile diyalog ve istişare içinde çalışır ve dış politikadaki hamlelerini belirler. Türkiye’nin uluslararası alandaki desteğinden aynen Taşınmaz Mal Komisyonu kurulurken yapıldığı gibi en etkin şekilde yararlanılır.”