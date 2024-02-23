Ne iş yaptığını bilen yok

Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Chidera Henry Nwodo eskiden eğitim gördüğü üniversitenin ihbarı üzerine yakalandı.

Cezaevi talebiyle dün mahkemeye çıkarılan zanlının 791 gün kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru , 21 Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yakın Doğu Üniversite'nden alınan bilgide zanlının ülkede kaçak kaldığının öğrenilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren 791 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini belirtti.

Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.