4 bin lira harcadı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 2023 yılında yerde bulduğu banka kartıyla bir otel ve 6 marketten 4 bin liralık alışveriş yapan Mohammed Sahil, iki yıl sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama kararı alındı. Polis memuru; zanlının 2023 yılı içerisinde Girne’de, Panfilya Sitesi B Blok D11 önünde yerde bulduğu bir şahsa ait İş Bankası kartını sirkat ettiğini belirtti. Polis; zanlının çalıntı kartla Girne’de bulunan Pitbul Market, Lord Palace Otel, Metropol Mar-ket, Arkın Investment, Aydoğan Investment, Barbaroslar Market ve Metamar Market gibi çeşitli noktalardan 4 bin 66 liralık alışveriş yaparak kartı izinsiz şekilde kullandığını ve bu yolla kredi temin ettiğini kaydetti. Zanlının olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini belirten tahkikat memuru, ifadenin teyit ve tekzip işlemlerinin yapılması gerektiğini ve soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

