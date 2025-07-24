2 gün hücrede

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete girerek 69 bin 405 TL çalmakla suçlanan Yusuf Baygut, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma maksatlı 2 gün ek tutukluluk emri verildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; olayın 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 03.25 sıralarında, Lefkoşa Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, Marmara bölgesinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldiğini belirtti.

Polis; zanlı Yusuf Baygut’un, marketin kapalı olduğu bir sırada alüminyumdan mamul arka giriş kapısını hasar vermeksizin açarak içeri girdiğini söyledi. Zanlının, kasanın altında muhafaza edilen 69 bin 405 TL nakit parayı çaldığını kaydeden polis; yapılan kamera incelemeleri neticesinde tespit edilerek, zanlının Lefkoşa’da tutuklandığını açıkladı. Polis; zanlının tasarrufunda toplam 57 bin 515 TL nakit paranın bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise 18 bin 225 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru; zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Olay esnasında giydiği kıyafetlerin, zanlının beyanı doğrultusunda Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesindeki boş bir arazide tespit edilerek emare olarak alındığını kaydeden polis; aracında yapılan aramada da 3 bin 90 TL nakit paranın ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında, zanlının iki arkadaşına sırasıyla 460 Sterlin borç verdiğinin öğrenildiğini ifade eden polis; şahıslardan alınan ifadeler doğrultusunda paranın tutanakla emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu; zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırıldığını ve Lefkoşa’da meydana gelen faili meçhul sirkat olaylarıyla bağlantısının olup olmadığının da inceleneceğini söyledi. Polis; bu gerekçelerle zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.