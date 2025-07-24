Bektaş’ın başı döndü

Gönyeli’de, kendisine para vermediği gerekçesiyle 59 yaşındaki annesinin boğazını sıkıp darp ettikten sonra “kafanı koparırım” diyerek, tehdit eden 26 yaşındaki Bektaş Emircan Sağdıç, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 16 Temmuz 2025 tarihinde Gönyeli Merkez Sokak’ta meydana geldiğini belirtti. Zanlının, aynı evde yaşadığı annesini kendisine para vermediği gerekçesiyle boğazını ve ağzını sıkarak darp ettiğini söyledi. Polis; zanlının annesine karşı “Bana para vermezsen senin kafanı koparırım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis; olayla ilgili şikayetin 22 Temmuz’da yapıldığını ve zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis; zanlının uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.