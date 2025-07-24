Telefonları inceleniyor

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Alshaik Zain Elabdin ve Yousef Naser hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 6 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının inceleneceği belirtildi.

Polis; 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.30 civarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen Alshaik Zain Elabdin’in kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada, satışa hazır 9 paket halinde toplam 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis; Lefkoşa ve Girne’de iki ayrı evi bulunan zanlın ikametgahlarında arama yapıldığını kaydetti.

Zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirten polis; Lefkoşa’daki ikametgahında ise 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 20 miligram ağırlığında beyaz toz madde, hassas tartı cihazı ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 15 bin 500 TL ile 220 Sterlin nakit paranın ele geçirildiğini bildirdi. Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak zanlı Naser’den aldığını ve bir kısmını onun yönlendirmesiyle sattığını beyan ettiğini aktardı. Polis; Naser’in de İskele’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, aranan şahıslar olduğunu da belirtti. Polis memuru; ayrıca zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.





