Tümünü harcadı

Lefkoşa’da çalıştığı şirkete ait 7 bin doları çalmakla suçlanan Mehmet Ali Yağmur dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındı.

Duruşmada soruşturmaya dair yeni detaylar aktarıldı. Zanlının şirketinin yaptığı araştırma sonucu kasada bin 980 Sterlin, 2 bin 25 dolar ve 109 bin 601 TL daha tespit ettiği açıklandı. Zanlının bu paraları alıp almadığı da araştırılırken, 7 bin doları harcadığını itiraf ettiği belirtildi.

Polis; Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında işyerine ait alacaklar karşılığında düzenlediği 3 makbuz ile tahsil ettiği nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını açıkladı. Polis memuru; zanlının çaldığı para miktarının 7 bin dolar olduğunu söyledi. Polis, şikayetin 19 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını; zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis; zanlının 20 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti. Polis; bu süre zarfında birçok ifade temin edildiğini, ifadesinde çaldığı paraları harcadığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis; yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, yine alacaklara karşılık olarak bin 980 Sterlin, 2 bin 25 dolar ve 109 bin 601 TL parayı tahsil edip şirkete teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis; alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken belgeler olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, talebi onayladı.





