Derin soruşturma

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün meydana gelen olayda Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Yiğit Balaç dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada silahlı saldırı olayıyla ilgili olgular aktarılarak, tutuklama talep edildi. Zanlının olayda kullandığı silahın balistik incelemeye gönderileceği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, avukat Seyhan Yıldırım’ın ofisine giden zanlının, belinden çıkardığı silahla iki el ateş açtığını anlattı.

Polis, açılan ateş sonucu Yıldırım’ın sol diz altından yaralanarak, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Polis, olaydan sonra koşarak Türk Mahallesi civarına kaçan zanlının bölgedeki boş ve yıkık bir eve silahını atarak, Ercan Havaalanı’na gittiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeden çıkış yapmak üzereyken Ercan’da yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının gösterimi ile olayda kullanılan silahın atıldığı yerde bulunarak, emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bu beyanların araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan silahın balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında “ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve vahim zarar” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.