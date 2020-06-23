Kefili buldu kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı’da, Hüseyin Çimen’e ait park halindeki aracı kurşunlamakla suçlanan Oktay Cihanlı, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu, zanlının, 18 Haziran 2020 tarihinde, Serarlı’da anayol üzerinde bir restoranın park yerinde bulunan Hüseyin Çimen’e ait araca 2 eş ateş ettiğini anımsattı. Polis, olay yerinde 2 boş mermi kovanının bulunduğunu, zanlının evinde ise içerisinde 6 mermi bulunan tabanca ile 26 adet canlı mermi bulunduğunu hatırlattı. Aracı kundaklanan Çimen’in, aynı tarihte zanlıyla içki içtiğini ve aralarında bir tartışma çıktığını söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının, mahkememin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve 2 kefilin, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.