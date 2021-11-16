‘Zehir’ ticareti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Paket operasyonunda tutuklanan Tita Bandong Ndansi Dieunedort ile Adeh Dinga Mirette hakkındaki soruşturma sürüyor. İki zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların bir gram uyuşturucuyu 350 liraya sattıkları açıklandı. Zanlılardan Tita’nın okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu sattığını söylediği belirtildi. Ayrıca zanlıların suç ortağı olan bir şahsın arandığı açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda PG 657 plakalı aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Sürücüsü Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un olduğu araçta satışa hazır paketlenmiş 56 gram Skunk türü hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12 bin Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro bulduklarını açıkladı. Polis sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Adeh Dinga Mirette’nin gözaltına alındığını ifade etti.

Uyuşturucu sattı, okul parasını ödedi

Polis memuru, zanlıların ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 4 bin 200 TL ve foil kağıtları bulunarak emare alındığını belirtti. Polis; Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un aranan bir şahıs aracılığı ile 336 gram uyuşturucuyu 7 bin 800 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, Lefkoşa’da satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının bir gram uyuşturucuyu 350 TL karşılığında sattığını söyledi.

Polis memuru, yine zanlının yakalandığı gün WhatsApp üzerinden lokasyon atılmasıyla aranan şahsın aracılığıyla uyuşturucu aldığını, Adeh Dinga Mirette ile birlikte paketleyerek satışını yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu sattığının öğrenildiğini söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi daha olduğunu belirterek zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.