3’ü de kaçak

Girne’de bir şahıs tarafından düşürülen 10 bin lirayı polise teslim etmek yerine kendi aralarında paylaşmayı seçen Mukanga Fils Leno, Asumani Romain Kimpempe ve Kagolo Serge Nefu’nun başı büyük belaya girdi.

Bularak hırsızlık suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan üç zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri de açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, Mukanga Fils Leno’nun 3 Kasım 2021 tarihinde saat 11.45 sıralarında Girne’de, A.K.'nin yere düşürdüğü 10 bin TL parayı bularak çaldığını söyledi.Polis, zanlının 12 Kasım tarihinde kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlı Mukanga Fils Leno’nun ev arkadaşları olan Asumanı Romain Kimpempe ve Kagolo Serge Nefu’ya parayı nasıl ve ne şekilde bulduğunu anlattığını, daha sonra 10 bin lirayı paylaştıklarının tespit edildiğini ifade etti.Polis, zanlının arkadaşlarının da tutuklandığını söyledi. Zanlıların ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme üç zanlıyı da bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.