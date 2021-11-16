Dualarla uğurlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yamaçköy’de 25 Ekim 2021 tarihinde evinden ayrılan ancak 20 gün sonra cansız bulunan 39 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Meryem Toprak dün son yolcuğuna uğurlanırken, ölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Gözyaşı ve dualarla Yamaçköy’de toprağa verilen Meryem’in cenazesine, ailesi ve köylülerinin yanı sıra Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da katıldı.

Cenaze törenine katılan aile ve köylüleri, Meryem Toprak’ın ölümünün bir an önce aydınlatılmasını istedi.



Talihsiz kadının cenazesi, ikindi namazının ardından, Yamaçköy Kabristanlığında defnedildi.

Otopside de bir şey çıkmadı

Meryem’in ölümüyle ilgili belirsizlik sürerken dün yapılan otopside de bir sonuca varılamadı.

Toprak’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toprak’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Ne olmuştu

Evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engelli Meryem Toprak, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Kaybolmasının üzerinden 20 gün geçtikten sonra Toprak’ın cansız bedeni bir avcı tarafından Çamlıca köyü yakınlarında bulunmuştu. Evinden oldukça uzakta ölü bulunan Toprak’ın oraya nasıl gittiği şüphe uyandırırken, ayrıca cansız bulunduğu yere gitmesinin mümkün olmadığı belirtilmişti.